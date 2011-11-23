В Беларуси инфляция на 2012 год запланирована на уровне 19-22%

Минск. Правительство Беларуси рассчитывает сдержать инфляцию в 2012 году в пределах 19-22%.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в пресс-службе президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО, такой показатель закладывается в проекты прогноза социально-экономического развития страны, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2012 год, которые рассматривались вчера на совещании у Президента.

По словам премьер-министра Беларуси Михаила МЯСНИКОВИЧА, сдерживание инфляции в пределах 19-22% за год планируется решать за счет жесткой денежно-кредитной политики и поддержания стабильного курса валюты

«Монетарные методы и внутренний контроль над ценообразованием будут приоритетными в ручном управлении экономикой страны в 2012 году», подчеркнул премьер-министр Беларуси.

По словам М.МЯСНИКОВИЧА, прогнозы социально-экономического развития Беларуси, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики разрабатывались, имея главной целью обеспечить последовательное и сбалансированное развитие экономики страны, ее секторов с учетом начала стабилизации валютного рынка.

В документах предлагается несколько сократить расходы на конечное потребление и валовое накопление, за счет чего обеспечить рост чистого экспорта.

Как отметил М.МЯСНИКОВИЧ, улучшается экономика на микроуровне.

«Ожидается, что чистая прибыль предприятий в текущем году вырастет в номинале в 2,5 раза», - сказал премьер-министр Беларуси.

По мнению правительства, средства предприятий следует эффективнее использовать на инновационное и инвестиционное развитие. В 2012 году предлагается основные инвестиции направлять в технологию, машины и оборудование.

Как сообщал УНИАН, в Беларуси рост потребительских цен в октябре составил 8,2%, с начала 2011 года – 88,7%.

Согласно последним прогнозам правительства Беларуси, рост цен по итогам 2011 года составит 118%.