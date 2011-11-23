Темпы роста уплаты налогов увеличились благодаря детенизации экономики — Клименко

Председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр КЛИМЕНКО считает, что темпы роста уплаты налоговых платежей в Украине увеличились благодаря эффективному процессу детенизации экономики.

Об этом он заявил, выступая на международной конференции «Налогообложение - современный взгляд» в Москве, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

По его словам, внедрение новых технологий позволяет обеспечивать высокие показатели сборов в бюджет.

Главными новациями он считает алгоритм компьютерного выявления субъектов теневой экономики и систему автоматического возмещения НДС.

«Без человеческого фактора, с помощью информационно-аналитических программ, мы видим эту «раковую опухоль» экономики... Это позволяет не увеличивать налоговое бремя на реальный сектор - количество проверок снизилось на 60%, малый бизнес вообще не проверяется», - подчеркнул А.КЛИМЕНКО.

Вместе с тем он отметил, что развитие налоговой сферы Украины ведется в общем тренде стран СНГ и Европы.