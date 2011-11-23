В ГНСУ могут создать спецподразделение для проверки операций с оффшорами

Кабинет министров Украины предлагает создать в Государственной налоговой службе специальное подразделение, которое будет заниматься проверками операций с оффшорными зонами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО.

Он напомнил, что сегодня Кабинет министров планирует изменить законодательство, которое бы позволило увеличить налогообложение операций с оффшорными зонами.

По его словам, сегодня в мире насчитывается около 100 оффшорных зон, а украинским законодательством признаны только 33. Поэтому КМУ предлагает увеличить это количество еще на 35 и признать таким образом 68 оффшорных зон. По его словам, это даст возможность перечислять из операций с этими оффшорными зонами 12% в Пенсионный фонд. По его мнению, это позволит увеличить бюджет почти на 3 млрд. грн.

В этот перечень, по его словам, не будет включена оффшорная зона Кипра, поскольку это страна ЕС и Украина не может применить такой подход в отношении этой страны. Поэтому в КМУ готовится отдельное решение относительно данной оффшорной зоны, что даст возможность также облагать налогом операции с Кипром.