Медведев внес на ратификацию в Госдуму договор о Зоне свободной торговли в СНГ

Москва. Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ внес на ратификацию в Государственную думу РФ договор о Зоне свободной торговли в СНГ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

Д.МЕДВЕДЕВ назначил заместителя министра экономического развития РФ Андрея СЛЕПНЕВА своим официальным представителем при рассмотрении вопроса о ратификации договора палатами Федерального Собрания.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2011 г. в Санкт-Петербурге (Россия) премьер-министры стран - членов СНГ подписали соглашение о создании зоны свободной торговли. Договор о ЗСТ подписали Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан, Молдова и Киргизия. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. В то же время, было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему в течение текущего года.