НБУ предлагает упразднить лицензирование внешнеэкономических расчетов в гривне

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает упразднить необходимость получения индивидуальной лицензии регулятора для осуществления расчетов в гривне по внешнеторговым операциям.

Соответствующая норма содержится в разработанном НБУ законопроекте, который зарегистрирован в Верховной Раде 22 ноября (№2488) и обнародован на сайте парламента. Документом предлагается внести соответствующие изменения в Декрет Кабинета министров о системе валютного регулирования, который действует с 1993 года.

"Внедрение в законодательство предусмотренных законопроектом норм позволит уменьшить нагрузку на валютный рынок Украины, будет способствовать устранению валютных рисков украинских экспортеров и импортеров по внешнеторговым операциям путем переориентации проведения расчетов по ним в гривне, а также улучшению позиции национальной валюты на международных рынках", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По данным Нацбанка, гривня во внешнеэкономических расчетах за товары и услуги почти не используется, а ее удельный вес в январе-августе 2011 г. составил лишь 0,1% от общего объема.

«Учитывая то, что подавляющее большинство платежей по внешнеторговым операциям осуществляются в иностранной валюте, украинские субъекты хозяйствования берут на себя валютные риски, что во время кризисных явлений на финансовом рынке может приобретать системный характер и иметь значительные негативные последствия для экономики государства в целом», - говорится в сообщении.

Нацбанк также отмечает, что потребность расширения возможности использования гривни субъектами внешнеэкономической деятельности Украины в расчетах с нерезидентами предопределена процессом интеграции страны в мировую экономику, а также необходимостью разработки мер по либерализации валютных операций в соответствии с международными обязательствами страны.