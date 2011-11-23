ВО «Вперед!» 1 декабря проведет акцию «Переучет власти» - забастовку «рыночников»

ВО «Гражданское движение «Вперед!» 1 декабря 2011 года планирует провести всеукраинскую акцию протеста «Переучет власти» с участием предпринимателей, работающих на рынках в регионах Украины.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил сопредседатель правления ВО «Вперед!» Руслан СЕКЕЛА.

«Акция «Переучет власти» будет проходить по всей Украине. Наши активисты сейчас раздают «агитки», объясняют людям ситуацию. Это забастовка. Суть акции заключается в том, что с 12:00 1 декабря предприниматели закрывают свои рабочие места и вешают на рабочее место табличку «Переучет». Акция запланирована по всей Украине», - рассказал он.

Р.СЕКЕЛА также озвучил требования предпринимателей: «В первую очередь мы требуем отмены закона №8521 об упрощенной системе налогообложения, требуем отставки Верховной Рады Украины, как органа, который полностью себя дискредитировал, а также Кабинета Министров. Это те требования, которые у нас от «налогового майдана».

Он также сообщил, что на сегодня налоговые инспекции на местах требуют от предпринимателей с начала 2012 года переходить с фиксированного налога на единый. По его словам, пребывание на фиксированном налоге позволяет бизнесу платить единый взнос только за то время, когда предприниматель работал. В случае отказа предпринимателей могут перевести на общую систему налогообложения, сообщил Р.СЕКЕЛА.

Как отметил руководитель ОО «Правич» Игорь БУРЛАКА, с вступлением в действие закона об упрощенной системе налогообложения, многие предприниматели могут потерять рабочие места и возможность работать.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины, касающиеся упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности".

Напомним, Верховная Рада 20 октября приняла данный законопроект (регистр. №8521).

Законом определены четыре группы предпринимателей, которые смогут работать по упрощенной системе. К первой группе относятся мелкие предприниматели с объемом дохода до 150 тыс. грн., которые не имеют наемных работников и платят от 10 до 100 грн. в месяц налога и занимаются торговлей на рынках и предоставлением бытовых услуг.