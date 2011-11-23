Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 8,0090-8,0130 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9950/8,0010, к 12:00 цены выросли - 8,0150/8,0220. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0090/8,0130 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2559/0,2563, к 12:00 цены поднялись до 0,2569/0,2573. К закрытию торгов цены упали до 0,2558/0,2562.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,3001 (+0,2891).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3526/1,3528, а к 15:00 понизились до 1,3482/1,3484.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7580/10,7675, к 12:00 цены ушли вверх - 10,7815/10,7950. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали до 10,7275/10,7370.