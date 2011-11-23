Налоговики Полтавской области увеличили перечисления в сводный бюджет в 1,4 раза

Налоговики Полтавской области в январе-октябре 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, в 1,4 раза увеличили перечисления в бюджеты всех уровней — до 13,6 миллиарда гривен.

Об этом УНИАН сообщила начальник управления экономического анализа ГНА в Полтавской области Елена СЛОНЧАК.

По ее данным, в государственный бюджет за отчетный период аккумулировано платежей в сумме более 11,3 млрд. грн., приростом составил 1,4 раза, или 3,4 млрд. грн.

В общий фонд государственного бюджета за январь-октябрь текущего года сбор налогов составил 9,8 млрд. грн., рост к прошлогоднему уровню - 1,5 раза. Прирост обеспечен по всем ведущим платежам: налог на прибыль - в 2,6 раза, НДС - на 37,3%, акцизный налог с произведенных в Украине товаров - на 8,3%.

В местные бюджеты области по итогам 10 месяцев текущего года налоговыми органами области мобилизовано почти 2,3 млрд. грн., что на 30,4% больше, чем за 10 месяцев 2010 года. Обеспечен прирост поступлений по всем основным платежам, в том числе: по налогу на доходы физических лиц - на 21,6%, по плате за землю - на 40%.