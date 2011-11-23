На подготовку Киева к Евро-2012 потрачено 5 млрд. грн.

В целом за четыре года на подготовку Киева к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года потрачено свыше 5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО сегодня на пресс-конференции на тему: «Что получит Киев от Евро-2012».

“За 2008-2011 годы фактически профинансировано на программу подготовки к Евро-2012 5 млрд. 3 млн. 320 тыс. грн. Из запланированных 8 млрд. 246 млн. 280 тыс. грн., что составляет 60,7%. В том числе из государственного бюджета на Евро-2012 – 723,93 млн. грн, из государственного бюджета на функции столицы – 2 млрд. 416 млн. 170 тыс. грн. Таким образом, 3 млрд. 140 млн. грн. у нас потрачено из государственного бюджета. Из городского бюджета у нас потрачено 1 млрд. 863 млн. 220 тыс. грн.”, - сообщил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он также отметил, что на данный момент основные работы по подготовке столицы к проведению чемпионата завершены, в то же время строительство еще ряда объектов продолжается. Это в частности, транспортные решения: на Днепровской набережной с выездом на Парковую дорогу, у Железнодорожного моста с выездом на проспект Дружбы народов и улицу Гринченко; строится одна станция метрополитена – “Выставочный центр”, которую планируют сдать до конца текущего года; также строится дорога от Дружбы народов к аэропорту «Жуляны» к новому терминалу; продолжается реконструкция проспекта Бажана, моста Патона.

“То есть, вот такие объекты, если крупными мазками”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Сдачу в эксплуатацию Подольско-Воскресенского моста, по его словам, следует ожидать лишь в 2012 году, к Евро-2012 его не планируют запустить.

“Евро-2012 для Украины – это большой шанс. Насколько мы его используем, настолько мы сумеем сделать рывок в социально-экономическом развитии и государства, а если говорить, в частности, то тех городов, где будет проводиться Евро. Плюс – общая инфраструктура, связанная с дорожным обеспечением, с транспортным привлечением, с развитием туристической отрасли. Это большой шанс. Используем мы или нет – покажет время”, - добавил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Также он обратил внимание на то, какую выгоду и опыт извлекла столица Украины во время подготовки к чемпионату.

“Никто с первого года не получил прибыли такой, которая бы окупила проведение такого рода события. Во-первых, это событие, которое очень для нас затратное. Потому что Евросоюз нам не помог и копейкой на проведение Евро, если сравнить с Польшей... Это совсем разные стартовые условия и вопросы выполнения задач, которые мы получили. Во-вторых, это сама атмосфера политическая, которая была этот период в Украине... Она тоже наложила свой отпечаток на то, каким образом происходила подготовка к Евро. Поэтому я хочу, чтобы вы понимали: то, что сейчас происходит, это развитие, которое бы могли пройти за лет 8-10, а мы его прошли за четыре. Есть ли в этом выгода?”, - спросил профильный заместитель председателя КУГА.

А.ГОЛУБЧЕНКО также обратил внимание, что после проведения чемпионатов в предыдущие годы в тех странах, где они прошли, произошел туристический “бум”.

“Не в первый год. Для этого понадобилось от года до трех...”, - добавил он.