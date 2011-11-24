Все спорные вопросы Украины с ТС и ЕЭП можно решить с соблюдением взаимных интересов - Азаров

Астана. Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что все спорные вопросы сотрудничества Украины с членами Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП) могут быть разрешены с соблюдением интересов каждой из сторон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в совместном заявлении после двусторонней встречи с премьер-министром Казахстана Каримом МАСИМОВЫМ в Астане.

«Я думаю, при наличии доброй воли - а она у нас есть - мы все те спорные вопросы, все вопросы, которые требуют взаимодействия, могли бы решать в интересах, прежде всего, наших стран», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также сообщил, что в декабре в Астане под председательством первых вице-премьер-министров пройдет заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.