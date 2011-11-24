Столичные налоговики через Интернет выявили продажу помещения на 8,15 млн. долл. без уплаты налогов

Столичные налоговики через сеть Интернет выявили факт продажи нежилого помещения стоимостью 8,15 млн. долл. в начале ноября т.г. без надлежащей декларации доходов и уплаты налогов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации Украины в г. Киеве.

По словам председателя комиссии по проведению реорганизации ГНА в Киеве, директора департамента налогового контроля ГНСУ Ирины НОСАЧЕВОЙ, помещение общей площадью в 2900 кв. м, которое было оборудовано центральным отоплением, электро-водоснабжением, автомобильной стоянкой, принадлежало 42-летнему киевлянину. По приглашению работников налогового ведомства, мужчина пришел в инспекцию и подал декларацию о доходах. В ней киевлянин указал сумму от продажи недвижимого имущества - почти 66 млн. грн.

«На сегодня гражданин уплатил в бюджет почти 3,3 млн. грн. налога на доходы физических лиц», - сообщила И.НОСАЧЕВА.

В пресс-службе ведомства также напомнили, что по поручению председателя Госналогслужбы Александра КЛИМЕНКО, в начале ноября 2011 года столичные налоговики совместно с Киевской городской государственной администрацией утвердили «дорожную карту» совместных мероприятий с целью детенизации доходов граждан, как значительного резерва наполнения бюджета столицы.

Согласно «дорожной карте», в столичных органах исполнительной власти проводится обмен информацией, которая помогает выявить граждан, скрывающих от налогообложения собственные доходы.