Торги на межбанке сегодня открылись котировками 8,0120-8,0180 грн./долл.

Сегодня в США празднуют День Благодарения, в связи с этим торги по американской валюте возможны только расчетами ТОМ. Так, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ’е продолжающимся ростом котировок – 8,0120/8,0180 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2548/0,2553, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7045/10,7145. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3364/1,3366 (среда — 1,3526/1,3528).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.