Глава НБУ: банкиры лукавят, заявляя о недостаточной ликвидности

По мнению председателя Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВА, банкиры лукавят, когда объясняют снижение объемов кредитования политикой Нацбанка, направленной на борьбу с инфляцией.

«Банки лукавят. Я со всей уверенностью хочу вам сказать, что их платежеспособности ничего не угрожает. Мы постоянно контролируем остатки на корсчетах банков, видим, какая часть средств нужна банкам для выполнения своих обязательств и куда деваются свободные средства», - сказал С.АРБУЗОВ в интервью газете «Сегодня».

По его словам, сегодня банки тратят большой объем ресурсов на покупку валюты, желая заработать на ожидаемой девальвации гривни.

«Банки используют любые свободные гривневые ресурсы для покупки валюты впрок. Сегодня мы видим авуары (запасы валюты на счетах банков — УНИАН), объемы которых подбираются к 10 млрд. долл. И это небывалая цифра. Все ждут глубокую девальвацию и хотят на этом заработать. Но я хочу сказать, что они этого не дождутся», - сказал глава НБУ.

Он отметил, что ситуация с платежным балансом дает основания говорить, что курсу национальной валюты как минимум до конца года ничего не угрожает. При этом он подчеркнул, что Нацбанк будет и далее проводить политику, направленную на борьбу со спекуляциями на валютном рынке.

«Платежный баланс достаточно позитивный, его среднемесячный профицит составляет около 100 млн. долл. Поэтому я думаю, что до конца года курсу ничего не угрожает. Банки это поняли, поэтому свои девальвационные ожидания перенесли на 1-й квартал 2012 года. Думаю, что их тоже будет ожидать сюрприз — НБУ располагает инструментами, чтобы вмешиваться в ситуацию на валютном рынке и не давать возможности спекулянтам наживаться на населении», - сказал С.АРБУЗОВ.