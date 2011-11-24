Нацбанк начнет выпуск инвестиционных монет в середине декабря

Национальный банк Украины планирует начать выпуск инвестиционных монет в середине декабря.

Об этом сообщил председателя НБУ Сергей АРБУЗОВ в интервью газете «Сегодня».

«Инвестиционные монеты мы планируем выпустить на рынок уже в середине декабря. Мы провели конкурс, на днях утвердили дизайн монет. Это будут золотые и серебряные монеты весом 1, 1/2 и 1/4 унции (1 унция — 31,1 г. - УНИАН). Их можно будет приобрести в кассах уполномоченных банков и использовать, прежде всего, для хеджирования (страхования — УНИАН) капитала» - сказал он.

Доходность монет будет формироваться, исходя из роста или падения стоимости золота на мировом рынке.

С.АРБУЗОВ также сообщил, что Нацбанк намерен начать выпуск инвестиционных сертификатов, которые также привязаны к стоимости золота, но будут отличаться от монет более широкими возможностями.

«Например, физлица смогут брать под залог сертификатов кредиты, а банки — учитывать их при расчете резервов и практически день в день получать рефинансирование НБУ. Кроме этого, мы планируем установить по таким сертификатам небольшой процент доходности» - сообщил АРБУЗОВ.

Первые размещения сертификатов могут состояться уже в конце декабря, при этом доходность такого инструмента может составить — 8-10% годовых.

«В настоящее время мы завершаем переговоры с Минфином относительно привлечения средств физлиц. Не исключено, что уже в конце декабря могут произойти первые размещения» - отметил С.АРБУЗОВ.