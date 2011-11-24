На межбанке торги по доллару закрылись котировками 8,0140/8,0195 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись на ТОМ’е следующими котировками - 8,0120/8,0180, к 12:00 сузился спрэд 8,0135/8,0170. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 8,0140/8,0195 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2548/0,2553, к 12:00 цены поднялись до 0,2552/0,2556. К закрытию торгов цены снизились до 0,2549/0,2553. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,3873 (-0,0152).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3340/1,3410.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7045/10,7145, к 12:00 цены ушли вверх 10,7345/10,7430. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,7205/10,7320.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября в США празднуют День Благодарения, в связи с этим торги по американской валюте проходили традиционно со сниженной активностью, а все сделки были возможны только расчетами ТОМ.