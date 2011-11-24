Прогноз роста ВВП Украины в 2012 году на уровне 5% - «излишне оптимистический» - ВБ

Всемирный банк считает необходимым провести коррекцию параметров проекта госбюджета Украины на 2012 год, основываясь на более консервативных макропоказателях.

«Считаю, что это необходимо сделать, поскольку бюджет базируется на прогнозе роста экономики на уровне 5%. Когда бюджет еще разрабатывался и подавался в парламент, такой прогноз мог считаться реалистическим, но сейчас он выглядит излишне оптимистическим», - сказал директор представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР в интервью газете "Коммерсантъ-Украина" от 24 ноября т.г.

Он отметил, что свой макропрогноз по Украине на следующий год ВБ обнародует в декабре т.г.

М.РАЙЗЕР считает, что лучше составлять бюджет, основываясь на консервативных оценках, чтобы, при необходимости, увеличивать расходы, а не проводить урезание доходной части посреди бюджетного года.

Как сообщал УНИАН, проект госбюджета на 2012 год рассчитан исходя из таких макропоказателей: рост ВВП – 5%, номинальный ВВП – 1,505 трлн. грн., инфляция – 7,9%, индекс цен производителей – 9,4%.

Министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО в сентябре во время представления проекта бюджета в Верховной Раде заявил, что он рассчитан исходя из пессимистического сценария.

По оптимистическому сценарию правительства Украины, рост ВВП по итогам 2012 года прогнозируется на уровне 6,5%.