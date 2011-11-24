Украина в рамках новой программы сотрудничества с ВБ может получить 2 млрд. долл.

Украина в рамках новой программы сотрудничества со Всемирным банком на 2011-2016 гг. может получить 2 млрд. долл. Об этом директор представительства ВБ в Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР заявил в интервью газете "Коммерсантъ-Украина" (от 24 ноября т.г.).

«Предыдущая программа предусматривала предоставление кредитов на сумму 2,3 млрд. долл. за четыре года. Полагаю, мы можем выйти на подобный уровень - порядка 2 млрд. долл. в течение следующих четырех лет. Впрочем, если мы увидим прогресс Украины во внедрении реформ, то объем кредитования может быть увеличен. Соответственно, если этого не произойдет, объем кредитов может быть меньше 2 млрд. долл.», - сказал М.РАЙЗЕР.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в июне т.г. заявил, что Украина рассчитывает на продолжение сотрудничества со Всемирным банком и ведет подготовку к получению четвертого займа на политику развития в размере 500 млн. долл. Кроме того, ведется работа над второй программой займа на реабилитацию финансового сектора Украины в размере 360 млн. долларов. Всего в активной фазе - 11 проектов со Всемирным банком на общую сумму 1 млрд. 370 млн. долларов.