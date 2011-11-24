Налоговая думает об ограничении фактических проверок для бизнеса

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) рассматривает возможность ограничения фактических проверок для бизнеса на время адаптации нового налогового законодательства относительно упрощенной системы налогообложения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель председателя службы Сергей ЛЕКАРЬ.

«Это очередной шаг навстречу бизнесу, чтобы на период становления (нового законодательства — УНИАН) они (предприниматели — УНИАН) имели возможность применить соответствующие нормы», - отметил он.

Напомним, с 1 января 2012 года вступает в действие Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины, касающиеся упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности» (№8521).