Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) признает нарушения в действиях относительно отдельных предприятий в вопросе перенесения убытков на последующие периоды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил заместитель председателя ведомства Сергей ЛЕКАРЬ.

По словам С.ЛЕКАРЯ, предприниматели заявили большие суммы убытков за предыдущие налоговые периоды (до 2011 года). В то же время, по итогам инвентаризации заявленных убытков налоговики выявили факты незаконного формирования таких убытков.

«Предприятия, которые принимали участие в финансовых операциях и на основании которых были сформированы убытки, многие не существуют - кто-то находится в стадии ликвидации, кто-то на сегодня работает, но они (финоперации данных предприятий - УНИАН) не отображены в финансово-хозяйственной поправке... По многим предприятиям не обнаружили финансово-хозяйственных операций, которые бы дали основание для формирования убытков», - сказал он.

Таким образом ГНСУ установила, что в большинстве случаев такие убытки сформированы неправильно. Однако С.ЛЕКАРЬ также признал, что в отношении отдельных предприятий, согласно Налоговому кодексу, такие действия могут иметь нарушения: «Поэтому если Вы имеете в виду конкретное предприятие, где налоговая, скажем, сделала некоторый факт, да, возможно, такие вещи есть».

Также С.ЛЕКАРЬ заявляет о том, что в судах действия налоговиков о доначислении налога на прибыль предприятиям, зафиксировавших убытки с прошлых периодов, подтверждаются.

Напомним, в сентябре 2011 года ГНСУ своим письмом разъяснила, что убытки предприятий за 2010 год и прошлые годы переносить на второй квартал 2011 года нельзя. После этого ГНСУ начала проводить камеральные проверки, по итогам которых снимались данные убытки и доначислялся налог на прибыль, объяснили предприниматели.

В то же время Налоговый кодекс однозначно дает ответ на данный вопрос - все убытки должны быть перенесены на последующие периоды, отмечают эксперты.