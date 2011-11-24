Потребность золота для выпуска инвестиционных монет оценивается в 3-5 тонн в год – НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что потребность золота для выпуска инвестиционных монет для физических лиц составит 3-5 тонн в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола сообщил директор генерального департамента регулирования денежного обращения НБУ Виктор НЕСТЕРЕНКО.

"Прогнозирую (потребность - УНИАН) - 3-5 тонн золота в год", - сказал В.НЕСТЕРЕНКО.

При этом он добавил, что регулятор рассчитывает на добычу необходимых объемов золота в рамках государственной программы "Золото Украины", а потребности в импортном золоте для указанных целей пока нет.

НБУ не намерен ограничивать тираж инвестиционных монет.

Как сообщал УНИАН, председатель Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ прогнозирует начало выпуска государственных облигаций и инвестиционных монет для физических лиц в декабре.