Эксперты считают, что кризис не повлияет на приток инвестиций в Украину.

Такое мнение они высказали Институту Горшенина в рамках проводимой ими исследовательской программы «Вторая волна мирового кризиса», сообщили УНИАН в институте.

В частности, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш ФИАЛА отметил, что инвесторы готовы покупать существенно подешевевшие активы, не смотря на то, что мир стоит на пороге очередной волны экономического кризиса.

«Я бы сказал, что многие европейские страны уже даже порог перешагнули, а если Европа до конца года не решит долговые проблемы так, чтобы это вернуло уверенность финансовым рынкам, то перешагнут порог большинство развитых и развивающихся стран», - считает эксперт.

Основными характеристиками новой волны кризиса Т.ФИАЛА назвал рост суверенных долгов по отношению к ВВП из-за высоких дефицитов бюджета, медленный рост ВВП и растущая стоимость долгов. Эксперт прогнозирует рецессию в первой половине 2012 года.

При этом наиболее удачной стратегией использования финансовых ресурсов в данный период, по мнению Т.ФИАЛА, будет инвестирование.

«Тем, у кого есть деньги, будет интересно вкладывать в существенно подешевевшие активы», - советует он.

В свою очередь, председатель Днепропетровского областного совета Евгений УДОД уверен в достаточном запасе прочности экономики промышленно развитых регионов Украины – даже несмотря на существенный вес экспортно ориентированных компаний.

«Уроки 2008-2009 гг. были учтены командой губернатора Александра ВИЛКУЛА при разработке Комплексной стратегии развития Днепропетровского региона. В нее мы заложили механизмы снижения зависимости от отраслей, наиболее уязвимых в условиях возможного спада на мировых рынках. Диверсификация идет за счет стимулирования приоритетных кластеров – сельского хозяйства и строительного комплекса. Кроме того, кризис является мощным стимулом для инвесторов, что подтверждается ежегодным приростом прямых иностранных инвестиций в экономику нашего региона на протяжении последних двух лет (более 1 млрд. долларов США). Инвесторы приходят в Днепропетровскую область потому, что здесь в рамках программы Президента Виктора ЯНУКОВИЧА по модернизации экономики и дебюрократизации власти под руководством губернатора успешно реализуются программы «Единого окна», сопровождения инвесторов, повышения качества государственных услуг. Наше региональное инвестиционное агентство сегодня ведет проекты общей стоимостью почти 500 млн. долларов», - сообщил Е.УДОД.

Президент корпорации УПЭК Анатолий ГИРШФЕЛЬД полагает, что очередная волна экономического кризиса уже активизировалась.

«Она уже началась, если говорить по факту. Украина не сделала никаких выводов из первой волны, так что больнее всего это ударит по сырьевым отраслям», - считает эксперт.

По его словам, уже идет снижение цен на руду, на металлы, а для Украины это снова будет означать ухудшение внешнеэкономического сальдо, когда будут падать объемы выручки, а объемы импорта будут оставаться прежними.

А.ГИРШФЕЛЬД считает, в той или иной степени Украина столкнется со сценарием рецессии.

«Именно в таких странах как Украина больше всего почувствуется мировой кризис. Условия кризиса – это конкуренция. И в конкуренции побеждают те, кто к этому готовился, кто более сильный, у кого более сильная конкурентная экономика. К сожалению, у нас ничего не изменилось после кризиса 2008-2009 гг. У нас по-прежнему сырьевой экспорт и достаточно высокотехнологичный импорт, то есть мы продолжаем кормить западные страны за счет своего потребления, но на сырьевых отраслях кризис отражается больше всего. Поэтому я думаю, что запустится целая цепочка, когда, как в 2008-2009 годах, вслед за металлургами упадет объем перевозок, и мы почувствуем серьезное замедление экономики. Такой мой прогноз», - резюмировал эксперт.