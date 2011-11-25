Беларусь намерена вернуться к госрегулированию цен и повысить минимальную зарплату

Минск. Правительство Беларуси намерено вернуться к государственному регулированию цен.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Беларуси Анатолий КАЛИНИН.

Он отметил, что предусмотрено ограничение цен на основные продукты питания и промышленные товары.

«Сейчас свободные цены, но мы видим, что происходит: у производителей товар по одной цене, а в торговле - в два раза выше. Так кто же должен зарабатывать - производитель или посредники? К сожалению, в республике эти вопросы не сложились, поэтому приходится отдельные группы продовольственных и промышленных товаров возвращать на регулируемые цены», - сказал А.КАЛИНИН.

По словам вице-премьера, такая мера будет заложена в программу социальной защиты населения, которую планируется принять до конца текущего года. В ней предусмотрены меры по поддержке пенсионеров, студентов, детей, малообеспеченных слоев населения, инвалидов и других категорий граждан.

Программа также содержит меры, которые дадут возможность людям больше заработать. «В частности, возможны определенные изменения в законодательстве. Речь идет о том, чтобы легализировать право человека работать в нескольких местах в свободное от основной работы время. Мы рассматриваем такую возможность, будем советоваться, как ее реализовать. Нам надо раскрепостить граждан», - сказал А.КАЛИНИН.

Он также сообщил о запланированном повышении тарифной ставки первого разряда и значительном повышении размера минимальной заработной платы.