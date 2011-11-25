Торги на межбанке сегодня открылись котировками 8,0135-8,0185 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,0135/8,0185 грн./долл., цены на российскую валюту снова снизились – 0,2535/0,2539 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6610/10,6695 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3305/1,3307 долл./евро (четверг, 24 ноября, - 1,3364/1,3366 долл./евро).

В четверг, 24 ноября, Национальный банк Украины на рынок не выходил.