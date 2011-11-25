Кабмин пересмотрит макропоказатели в бюджете с учетом прогнозов МВФ

Кабинет министров Украины пересмотрит макропоказатели, заложенные в проекте государственного бюджета на следующий год с учетом прогнозов Международного валютного фонда (МВФ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в четверг, 24 ноября, сообщил первый заместитель министра финансов Анатолий МЯРКОВСКИЙ во время брифинга.

«Идет переоценка прогнозов развития мировой экономики... Прогнозируется более консервативная модель и темпы (развития - УНИАН). По Украине Международный валютный фонд прогнозирует 3,9% на следующий год... Я думаю, мы поддержим идею консерватизма и при доработке бюджета можем пересмотреть прогнозные показатели на 2012 год с учетом оценок мировых финансовых организаций», - отметил он.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины 20 октября приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2012 год.

Госбюджет-2012 рассчитан, исходя из следующих макропоказателей: рост ВВП – 5%, номинальный ВВП – 1,505 трлн. грн., инфляция – 7,9%, индекс цен производителей – 9,4%.

14 ноября председатель ВР Владимир ЛИТВИН сообщил, что Рада планирует рассмотреть законопроект о госбюджете на 2012 год во втором чтении в начале декабря.

Кроме того, Всемирный банк считает необходимым провести коррекцию параметров проекта госбюджета Украины на 2012 год, основываясь на более консервативных макропоказателях.

«Считаю, что это необходимо сделать, поскольку бюджет базируется на прогнозе роста экономики на уровне 5%. Когда бюджет еще разрабатывался и подавался в парламент, такой прогноз мог считаться реалистичным, но сейчас он выглядит излишне оптимистическим», - сказал директор представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР в интервью газете «Коммерсантъ-Украина» от 24 ноября т.г.