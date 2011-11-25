Половина столичных предпринимателей почувствовали снижение налоговой нагрузки - опрос

По итогам опроса «Налоговый кодекс — первый год применения» налоговики выявили, что 53% столичных предпринимателей почувствовала снижение налогового давления.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г. Киеве.

Мнения опрошенных относительно понятности налогового законодательства в связи с введением в действие Налогового кодекса (НК) разделились следующим образом: 33% респондентов ответили, что НК унифицировал многочисленные законодательные акты по вопросам налогообложения; 46% - дали ответ, что отдельные нормы кодекса требуют доработки, 21% опрошенных не смогли сориентироваться в новом налоговом законодательстве. Кроме того, негативные отзывы о налоговой отчетности предоставили 76%. Они считают, что отчетность требует упрощения, а ее количество необходимо сократить, так как на заполнение форм тратится много времени.

Большинство налогоплательщиков, принявших участие в опросе, поставили высшую оценку таким достижением НК, как: уменьшение общего количества налогов, сборов, обязательных платежей; поэтапное снижение ставки налога на прибыль и НДС; уменьшение продолжительности документальных проверок; отмена налога с владельцев транспортных средств; применение нулевой ставки налога на прибыль на 5 лет для предприятий с годовым оборотом до 3 млн. грн. и количеством работающих до 20 человек; расширение перечня видов налоговой скидки, на которые уменьшается общий годовой налогооблагаемый доход.

80% респондентов также ответили в анкете, что пользуются электронными сервисами налоговой службы.

Опросом были охвачены 611 респондентов, метод опроса — анонимное анкетирование. Большинство опрошенных, а именно 92%, составили граждане, непосредственно и ежедневно применяющие в своей деятельности нормы Налогового кодекса: частные предприниматели и бухгалтеры предприятий с различными формами организации бизнеса. Также на вопросы анкеты ответили руководители предприятий, заместители руководителей и финансовые директора. Самыми активными из опрошенных были представители обществ с ограниченной ответственностью (45%).