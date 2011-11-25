Тенденция увеличения процентных ставок по вкладам в гривне сохраняется – эксперт

На рынке депозитов физических лиц сохраняется тенденция увеличения процентных ставок по вкладам в национальной валюте, хотя уже не такими быстрыми темпами, как предыдущие несколько недель.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, «на сегодняшний день происходит скорее оптимизация стоимости привлекаемых ресурсов, так как вопрос привлечения банками денежных средств остается особо актуальным».

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, банки по-прежнему предлагают достаточно высокие ставки по краткосрочным депозитам сроком размещения на 1 месяц. В частности, процентные ставки по вкладам в гривне за период с 14 по 18 ноября сложились следующие: на срок 1 месяц – от 1,5 до 15% годовых (средняя – 9,63%); 3 месяца – от 5,5 до 18% (средняя - 12,16%); 6 месяцев – от 7,5 до 17,5% (средняя – 13,35%); 12 месяцев – от 10,5 до 18,28% (средняя - 14,33%).

По информации эксперта, по вкладам в долларах США за указанный период сформировались такие ставки: на срок 1 месяц – от 0,75 до 6,5% годовых (средняя - 3,49%); 3 месяца – от 1,35 до 8% (средняя – 5,04%); 6 месяцев – от 1,35 до 8,5% (средняя - 5,77%); 12 месяцев – от 2,50 до 9% (средняя - 6,46%). По депозитам в евровалюте ставки сложились следующие: на срок 1 месяц – от 0,5 до 5,5% годовых (средняя - 2,38%); 3 месяца – от 0,5 до 6,75% (средняя - 3,40%); на 6 месяцев – от 1 до 7,25% (средняя – 4,06%); 12 месяцев – от 1,4 до 7,75% (средняя - 4,79%).