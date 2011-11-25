В Украине задолженность по зарплате сократилась на 1,3% – до 1,165 млрд. грн.

В Украине задолженность по выплате заработной платы в октябре 2011 года по сравнению с сентябрем сократилась на 1,3% и на 1 ноября составила 1,165 млрд. грн.; с начала года задолженность сократилась на 4,3%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 ноября т.г. зафиксирован в трех областях Украины. В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 ноября т.г. составила 240,328 млн. грн. (в октябре 2011 года сократилась на 3,7%, с начала года — выросла на 2,9%, по сравнению с данными на 1 ноября 2010 года сократилась на 4,7%), в Харьковской – 146,247 млн. грн. (в октябре снизилась на 1,3%, с начала года – выросла на 14,4%, по сравнению с 1 ноября 2010 года увеличилась на 13,4%), в Луганской – 136,337 млн. грн. (в октябре выросла на 16,7%, с начала года – на 23,9%, по сравнению с 1 ноября прошлого года — на 19%).

Задолженность по заработной плате в Киеве на 1 ноября 2011 года составила 75,71 млн. грн. (в октябре сократилась на 7,8%, с начала года – на 33,8%, по сравнению с 1 ноября 2010 года – сократилась на 38,1%).

В Госстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован в 8 областях Украины. Соответственно сокращение задолженности с начала года наблюдалось в 16 областях, АР Крым, Киеве и Севастополе. В частности, самый низкий уровень задолженности по зарплате на 1 ноября т.г. зафиксирован в Черновицкой области – 649 тыс. грн. (в октябре задолженность сократилась на 38,5%, с начала года – в 4,8 раза, по сравнению с 1 ноября 2010 года – в 6,7 раз), Ривненской – 2,299 млн. грн. (в октябре сумма задолженности снизилась на 0,2%, с начала года – почти в 4 раза, по сравнению с 1 ноября 2010 года – почти в 4 раза) и Ивано-Франковской областях – 7,739 млн. грн. (в октябре задолженность выросла на 7,1%, с начала года – сократилась на 3,3%, по сравнению с 1 ноября 2010 года – сократилась на 21,8%).

Справка УНИАН. В Украине задолженность по выплате заработной платы в 2009 году увеличилась на 23,9% и на 1 января 2010 года составила 1 млрд. 473 млн. 329 тыс. грн.

В 2010 году задолженность по зарплате в Украине сократилась на 17,3% и на 1 января 2011 года составила 1,218 млрд. грн.