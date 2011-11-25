Инвесторы продолжают испытывать апатию к рисковым активам - эксперт

Инвесторы в настоящее время продолжают испытывать апатию к рисковым активам.

Так в обзоре недели прокомментировал агентству УНИАН текущую ситуацию на мировых финансовых рынках начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

Он отметил, что фондовые индексы США и Европы снижаются. Курс евро/доллар остается в районе 7-недельных минимумов. Евро снизился против основных конкурентов, вернув завоеванные позиции после того, как в ходе европейского мини-саммита не было принято определенного решения по вопросу еврооблигаций.

По мнению В.СТЕЛЬМАХА, «настроения на рынке остаются мрачными после того, как Германия провела слабый аукцион по госдолгу. Из предлагаемого объема 10-летних долговых обязательств в размере 6 млрд. евро покупатели приобрели лишь 3,6 млрд. евро. Усиливающиеся спекуляции на тему возможности смягчения монетарной политики Центробанком Китая немного ослабили общую обеспокоенность и спровоцировали рост акций в финансовом секторе».

Эксперт констатирует, что золото на данный момент опустилось до уровня 1,670 долларов за тройскую унцию, тогда как нефть потеряла 2,2% до 95,50 доллара за баррель. Золото не смогло привлечь инвесторов в качестве актива-убежища. Цены на драгметалл снизились на фоне нестабильной ситуации в еврозоне и немецком долговом рынке. Ввиду падения стоимости желтого металла индекс доллара вырос на 0,93%, отметив рост вторую неделю подряд.

Итак, подчеркнул В.СТЕЛЬМАХ, «евро снова терпит потери. Для валюты нынешняя неделя запомнилась слабым аукционом по немецким облигациям, низкими показателями отчета Китая по деловой активности PMI, а также снижением рейтинга Венгрии». Агенство Moody`s Investor`s service понизило рейтинг гособлигаций Венгрии от Ваа3 до Ва1, обозначив перспективы как «негативные». Решение было вызвано тем, что страна на этой неделе обратилась за финансовой помощью к ЕС и МВФ. Агентство отмечает, что также причиной понижения стали высокий уровень долга Венгрии, замедление темпов экономического роста и неопределенность в отношении того, сможет ли страна «в рамках консолидации достичь финансовых целей и сократить объем внешнего долга».

Эксперт добавил, что агентство Fitch сотрясло европейские рынки, понизив суверенный долговой рейтинг Португалии до уровня BB+, что принято считать уже «мусорным» статусом. Прогноз по рейтингу был оценен как негативный. Агентство мотивировало свое решение серьезными фискальными дисбалансами и слабыми макроэкономическими перспективами Португалии. Ранее в июле кредитный рейтинг Португалии был понижен агентством Moody’s с инвестиционного уровня, а долгосрочные государственные облигации – с Baa1 до Ba2.

Как отметил В.СТЕЛЬМАХ, канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ заявила, что совместные еврооблигации будут являться «неверным сигналом», что моментально потушило едва вспыхнувший оптимизм в отношении разрешения долгового кризиса в регионе. По мнению А.МЕРКЕЛЬ, совместные еврооблигации приведут к конвергенции процентных ставок в еврозоне.

По словам эксперта, долговые проблемы раскачивают и вторую по величине экономику еврозоны – Францию. «Увеличение государственного долга в значительной степени исчерпало фискальное пространство для поглощения в дальнейшем неблагоприятных потрясений без урона для наивысшего кредитного рейтинга ААА», - такое заявление в отношении Франции было сделано в отчете рейтингового агентства Fitch.

В.СТЕЛЬМАХ считает, что инвесторы сосредоточили внимание на комментариях лидеров ЕС после вчерашнего саммита глав Италии, Германии и Франции. Роль ЕЦБ, евробонды и динамика итальянского и испанского долговых рынков также являются основными темами рынка сегодня.