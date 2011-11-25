Кредит ВТБ в 2 млрд. долл. будет переоформлен в долгосрочный – Азаров

Кредит российского «Внешторгбанка» (ВТБ) на 2 млрд. долл., привлеченный в 2009 году на полгода с возможностью трехразового продления, будет переоформлен в долгосрочный.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в интервью газете KyivPost.

"Мы договорились о том, что мы начнем процесс его переоформления в долговременный кредит под наши облигации, под наши ценные бумаги", - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также опроверг информацию о планах Украины увеличить размер кредита.

Как сообщал УНИАН, 8 июня т.г. Украина получила от российского «Внешторгбанка» на 6 месяцев кредит в размере 2 млрд. долл. для покрытия дефицита Государственного бюджета под 6,7% годовых с правом трехразового продления.

Кредит был продлен дважды – до конца 2011 года. Согласно условиям кредита, он может быть продлен еще на полгода.