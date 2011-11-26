Мэр Лос-Анджелеса дал участникам акции "Захвати Уолл-стрит" два дня, чтобы разойтись по домам

Мэр Лос-Анджелеса Антонио ВИЛЛАРАЙГОСА дал участникам массовой акции протеста "Захвати Уолл-стрит", расположившимся лагерем в центре города, два дня на то, чтобы свернуть свои палатки и разойтись по домам.

Как сообщает Би-Би-Си, срок истекает в понедельник, 28 ноября, в полдень по местному времени.

А.ВИЛЛАРАЙГОСА заявил, что надеется избежать конфронтации между демонстрантами и полицией, которой сопровождались разгоном «оккупантов» в других городах, и призвал их к сотрудничеству.

Участники массовой акции протеста отреагировали на просьбу мэра отказом. "От лица всего движения "Захвати Лос-Анджелес" мы заявляем, что хотим отказаться от предложения мэрии города покинуть парк", - сказал журналистам один из демонстрантов Джереми РОТ-КУШЕЛ.

По словам местных властей, в субботу и воскресенье убеждать участников акции протеста покинуть площадь будут полицейские.

Участники движения "Захвати Лос-Анджелес" разбили лагерь 1 октября, вскоре после демонстрации антикапиталистов в Нью-Йорке.

Акция протеста в основном проходила мирно, в отличие от других городов США. В частности, при разгоне демонстраций в Окленде (штат Калифорния) и Сиэтле (штат Вашингтон) произошло несколько серьезных стычек между демонстрантами и полицией.