Около 20 человек пикетировали в Москве посольство Украины с требованием вступить в ТС

В Москве около 20 активистов общественной организации «Профсоюз граждан России» пикетировали Посольство Украины в РФ с лозунгами, призывающими Украину вступить в Таможенный союз.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, участники акции держали флаги Украины, России и «Профсоюза граждан России», а также плакаты с надписями: «Украина, мы тебя ждем», «Россия и Украина: единый народ», «Украина, мы любим тебя», «Родные сестры: Россия, Белоруссия, Украина», «Украина, добро пожаловать в Таможенный союз».

На вопрос УНИАН: «За что Вы решили принять участие в акции?» один из ее участников ответил: «За сало», хотя большинство пикетчиков отвечали, что пришли «за идею».

В ходе акции ее организаторы пытались раздавать листовки, в которых рассказывается о выгодах Украины и России от участия в Таможенном союзе, однако большинство прохожих не проявляли к ним интерес.

По информации организатором, аналогичная акция пройдет сегодня в Санкт-Петербурге у здания Генерального консульства Украины.

Порядок во время акции обеспечивал усиленный наряд полиции.