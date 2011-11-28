Доллар на межбанке снова дорожает

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся повышением котировок – 8,0200/8,0250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту выросли до 0,2554/0,2558, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6785/10,6870.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар скорректировались – 1,3315/1,3317 (пятница – 1,3305/1,3307).

В пятницу, 25 ноября, Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9810/7,9910.