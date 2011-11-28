Ставки налогов для «рыночников» останутся без изменений - ГНСУ

После вступления в действие изменений в Налоговый кодекс относительно упрощенной системы налогообложения (с 1 января 2012 года) использовать «упрощенку» сможет подавляющее большинство самозанятых лиц, осуществляющих продажу на рынках, оказывающих бытовые услуги населению и имеющих доходы до 150 тыс. грн., которые при этом не используют наемных рабочих.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

«Принятые изменения в Налоговый кодекс, которые вступят в силу 1 января 2012 года, предоставят возможность и дальше успешно работать предпринимателям, осуществляющим деятельность на фиксированном налоге», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.

Ставка налога для них не изменилась и составит от 1% до 10% минимальной заработной платы - то есть 10-100 грн. Такие плательщики могут осуществлять деятельность без применения регистратора расчетных операций, освобождаются от уплаты налога за 1 месяц (отпуск) и за период болезни.

Напомним, что, как сообщалось ранее, ГНСУ продлила действующий на сегодняшний день мораторий на фактические проверки малого бизнеса в связи с необходимостью адаптации предпринимателей к нововведениям в законодательстве об упрощенной системе налогообложения.