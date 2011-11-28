Средняя зарплата в Украине снизилась до 2 тыс. 729 грн.

Средняя заработная плата штатных работников в Украине в октябре 2011 года, по сравнению с сентябрем т.г., снизилась на 0,3%, или на 8 грн., и на 1 ноября составила 2,729 тыс. грн. В то же время, по сравнению с октябрем 2010 года, средняя зарплата выросла на 17,5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Самый высокий уровень средней зарплаты в Украине на 1 ноября т.г. наблюдался в Киеве – 4,128 тыс. грн. (в октябре средняя зарплата выросла на 1,4%), а также в Донецкой – 3,214 тыс. грн. (снижение на 0,4%), Днепропетровской – 2,895 тыс. грн. (снижение на 2,2%) и Киевской областях — 2,832 тыс. грн. (снижение на 4,8%).

Самый низкий – в Тернопольской – 1,953 тыс. грн. (рост на 1,3%), Черниговской – 2,016 тыс. грн. (снижение на 1,5%) и Херсонской областях – 2,045 тыс. грн. (рост на 0,3%).

В целом рост уровня средней заработной платы в октябре 2011 года наблюдался в 10 областях и в Киеве, соответственно снижение – в 14 областях, а также в АР Крым и Севастополе.

В частности, на 1 ноября т.г. средняя зарплата в АР Крым составила 2,396 тыс. грн. (снижение в октябре на 0,9% по сравнению с сентябрем), в Винницкой области – 2,199 тыс. грн. (рост на 0,4%), Волынской – 2,077 тыс. грн. (снижение на 0,1%), Житомирской – 2,122 тыс. грн. (рост на 0,6%), Закарпатской – 2,122 тыс. грн. (снижение на 2,5%), Запорожской – на 2,768 тыс. грн. (рост на 1,8%), Ивано-Франковской – 2,253 тыс. грн. (снижение на 2,5%), Кировоградской – 2,206 тыс. грн. (снижение на 1%), Луганской – 2,798 тыс. грн. (снижение на 0,8%), Львовской – 2,302 тыс. грн. (снижение на 2,4%), Николаевской – 2,554 тыс. грн. (рост на 1,9%), Одесской – 2,457 тыс. грн. (рост на 0,9%), Полтавской – 2,583 тыс. грн. (снижение на 1,2%), Ривненской – 2,233 тыс. грн. (рост на 4,3%), Сумской – 2,234 тыс. грн. (снижение на 0,2%), Харьковской – 2,488 тыс. грн. (снижение на 1,4%), Хмельницкой – 2,213 тыс. грн. (рост на 3,6%), Черкасской – 2,267 тыс. грн. (рост на 1,2%), Черновицкой – 2,049 тыс. грн. (снижение на 1,3%).

По данным Госстата, в январе-октябре 2011 года в Украине фонд оплаты труда был начислен в размере 280,692 млрд. грн., что на 15,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.