Главного статистика Греции подозревают в преувеличении размеров кризиса в стране

В отношении главы греческого статистического агентства Elstat Андреаса ГЕОРГИУ возбуждено дело, пишет The Financial Times. Его подозревают в намеренном преувеличении размеров финансового кризиса в стране и действии против государственных интересов, передает "Лента.ру".

По заявлению самого А.ГЕОРГИУ, ранее на протяжении 20 лет работавшего в МВФ, его преследуют за то, что он не пытался приукрасить статистику. «Мне бы хотелось, чтобы наше ведомство было скучной организацией, просто выполняющей свою работу, - сказал он. – Но, к сожалению, в Греции статистика является одним из видов единоборств».

Обвинение в адрес А.ГЕОРГИУ касается его действий в отношении долга в размере 2,4 миллиарда евро, который был списан в 2001 году в результате сложной сделки с банком Goldman Sachs. Таким образом, была поддержана видимость, что государственные долги сокращаются относительно ВВП. Ведомство А.ГЕОРГИУ пришло к выводу, что в реальности обязательства государства сохранились.

В ходе своей деятельности А.ГЕОРГИУ также пересмотрел размер бюджетного дефицита за 2009 год, который был увеличен с 13,4% до 15,8% ВВП. Этот показатель стал рекордным в истории еврозоны.

А.ГЕОРГИУ должен появиться в суде 12 декабря. Если чиновника признают виновным, ему грозит пожизненное заключение.

Обвинения А.ГЕОРГИУ могут возмутить чиновников ЕС и МВФ, отмечает издание. Сейчас решается вопрос, будет ли Греции выдан отложенный транш в 8 миллиардов евро, который нужен Афинам для выплаты зарплат бюджетникам и пенсионерам.

Агентство Elstat получило статус «независимого», то есть отчитывающегося только перед парламентом страны и Евросоюзом в августе 2010 года. Это изменение было обязательным условием для предоставления финансовой помощи Греции.