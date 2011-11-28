Межбанк: закрытие торгов - 8,0180/8,0230 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0200/8,0250, к 12:00 сузился спрэд - 8,0200/8,0225. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,0180/8,0230 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2554/58, к 12:00 цены повысились до 0,2562/66. К закрытию торгов цены упали до 0,2560/64. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,3098 (-0,3402).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3315/17, а к 15:00 выросли до 1,3354/56. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6785/10,6870, к 12:00 цены ушли вверх 10,7225/10,7295. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,7175/10,7265.