ЕврАзЭС может сегодня принять решение о выделении Беларуси второго транша кредита

Минск. Беларусь рассчитывает, что Совет Антикризисного фонда ЕврАзЭС, который сегодня, 28 ноября, в Москве должен рассмотреть вопрос о выделении второго транша кредита Беларуси, примет положительное решение.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил журналистам в Палате представителей вице-премьер-министр Беларуси Сергей РУМАС.

«Ожидания положительные. Все должно быть нормально. Мы считаем, что выполнили все условия», - сказал вице-премьер.

Он сообщил, что в Москве сейчас находятся министр финансов Беларуси Андрей ХАРКОВЕЦ и первый заместитель главы Национального банка Юрий АЛЫМОВ.

«Они как раз докладывают в Антикризисном фонде ЕврАзЭС о мерах, принятых правительством и Нацбанком по стабилизации ситуации в экономике Беларуси и о дальнейших действиях, которые будут предприняты в этом направлении», - сказал С. РУМАС.

Как сообщал УНИАН, ранее Беларусь согласовала с Антикризисным фондом ЕврАзЭС программу экономических реформ в обмен на кредит в 3 млрд. долл., который должен быть предоставлен шестью траншами в течение 2011-2013 годов. Первый транш в размере 800 млн. долл. Беларусь получила в июне. До конца этого года Минск рассчитывает получить еще один транш в 440 млн. долл.