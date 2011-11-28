Пресс-служба ВР: современные компьютеры обеспечат «полную открытость і прозрачность парламента»

Приобретение и введение в эксплуатацию новых, современных средств компьютерной техники позволит улучшить оперативность и качество законотворческой работы, повысить уровень использования современных информационно-коммуникационных технологий в Верховной Раде Украины, обеспечить полную открытость, прозрачность и подотчетность парламента перед избирателями.

Об этом говорится в информационной справке относительно приобретения компьютеров и другой оргтехники для потребностей Верховной Рады Украины на протяжении 2011 года, размещенной на сайте парламента.

В сообщении пресс-служба ВР отмечает, что “практика предыдущих лет засвидетельствовала практические преимущества использования многофункционального устройства с функциями печати, сканирования и копирования непосредственно на рабочем месте”.

В соответствии с требованиями Закона Украины "Об осуществлении государственных закупок", Управлением делами Верховной Рады Украины в сентябре - ноябре 2011 года было проведено два конкурса по процедуре открытых торгов на закупку многофункциональных устройств (МФУ - «3 в 1»: функции принтера, сканера, копира) в количестве 446 единиц и современных компьютерных систем - мультимедийных комплексов в количестве 485 единиц.

В пресс-службе ВР отмечают, что в данное время “почти 70% средств компьютерной техники, которые находятся в эксплуатации Аппарата Верховной Рады Украины (более 1400 из 2100 комплектов в составе: системных блоков, мониторов, принтеров) как физически, так и морально устарели, поскольку были приобретены на протяжении 2000-2005 годов”.

“Технические параметры и быстродействие указанных средств компьютерной техники не предоставляет возможности плодотворной работы пользователю с современными программными средствами. Стопроцентная физическая изношенность таких средств компьютерной техники, как принтеры, МФУ и мониторы, которые используются сотрудниками Аппарата, не позволяет обращаться в сервисные центры производителей относительно ремонта, поскольку и сама техника, и запасные части к ней, уже сняты с производства”, - отмечается в информационной справке.

Пресс-служба парламента сообщает, что в мае 2011 года Комитетом по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины было принято коллегиальное решение относительно направления бюджетных ассигнований, предусмотренных ранее на компенсацию жилищного обеспечения народным депутатам Украины, на приобретение новой компьютерной техники.

Как сообщал УНИАН, сегодня СМИ со ссылкой на "Вестник государственных закупок" сообщили, что Управление делами аппарата Верховной Рады по результатам тендеров заключило ряд соглашений на приобретение товаров и услуг на общую сумму 8,61 млн. грн.

В частности, ООО "КПИ-Сервис" выбрано поставщиком 485 ноутбуков на общую сумму 5,49 млн. грн. Каждый компьютер стоимостью 11,3 тыс. грн. имеет установленную память не менее 4 Гб и диагональ монитора 23 дюйма.

Также управление делами Верховной Рады за 2,70 млн. грн. приобрело у ООО "Компания Глория ЛТД" узлы и принадлежности для фотокопирующих аппаратов и за 360 тыс. грн. заказало парламентскому издательству печатание бюллетеней, сборников, нормативно-правовых актов и тому подобное – 56 ед., 2 ед., 2500 ед.