Fitch снизило прогноз рейтинга США до негативного

Агентство Fitch Ratings понизило прогноз рейтинга США до «негативного» со «стабильного» предупредив, что если власти до 2013 года не представят надежный план сокращения дефицита бюджета, то страна может потерять первоклассный кредитный рейтинг "ААА", передает Reuters.

"Негативный прогноз отражает снижение уверенности Fitch в том, что в ближайшем будущем будут приняты своевременные бюджетные меры, которые помогут сделать американские государственные финансы устойчивыми, и защитят кредитный рейтинг США на уровне "ААА", - говорится в заявлении рейтингового агентства.

Вероятность понижения рейтинга США сейчас "немного больше, чем 50%", заявило агентство, подтвердив текущий кредитный рейтинг США на первоклассном уровне "AAА", несмотря на то, что другое рейтинговое агентство "большой тройки" - Standart & Poor`s - понизило рейтинг США еще 6 августа.

Третье крупнейшее рейтинговое агентство - Moody`s - характеризует прогноз рейтинга США как "негативный" и неоднократно предупреждало, что вслед за агентством S&P может снизить рейтинг страны в период до 2013 года.