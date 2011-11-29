Межбанк: открытие торгов - 8,0195/8,0250 грн./долл.
11:41, 29 ноября 2011Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0195/8,0250 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту повысились – 0,2558/0,2564, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,6970/10,7060.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар еще немного подросли – 1,3333/1,3335 (понедельник – 1,3315/1,3317).
В понедельник, 28 ноября, Нацбанк на рынок не выходил.
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