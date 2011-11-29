Moody's сохранило негативный прогноз для банковской системы Украины

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service сохранило негативный прогноз для украинской банковской системы.

Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства.

Согласно сообщению, прогноз основан на ожиданиях, что из-за медленного восстановления экономики условия кредитования в ближайшие 12-18 месяцев будут оставаться негативными, при этом прибыльность находится на низком уровне, высокая доля плохих кредитов. Кроме того, существует ограниченный доступ к внутренним ресурсам, что вынудило банки уменьшить долю заемного капитала.

По мнению Moody`s, замедление темпов восстановления мировой экономики приведет к сжатию спроса на сырьевые товары, в частности, на сталь и другие металлы, которые занимают большую долю в украинском экспорте.

Учитывая вышесказанное, Moody`s прогнозирует замедление роста ВВП Украины в 2012 году до 4%, с 4,5% в 2011 году. Также прогнозируются слабые темпы в наращивании кредитования, в особенности в розничном сегменте, что связано с медленным восстановлением потребления.

Также, по мнению Moody`s, уровень проблемных кредитов в системе остается высоким. По данным рейтингового агентства доля просроченных более чем на 90 дней и реструктуризированных кредитов в среднем составляла около 40% в первой половине 2011 года, тогда как обеспечение – только 20% от общего портфеля.