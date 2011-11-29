Moody's понизило рейтинг «ОТП Банка»

Международное рейтинговое агентство Moody`s понизило долгосрочный рейтинг по депозитам в национальной валюте «ОТП Банка» с «Ва1» до «Ва2».

Об этом сообщается на сайте рейтингового агентства.

Согласно сообщению, Moody`s поместило данный рейтинг в список для пересмотра с возможным понижением.

Также сообщается, что рейтинг финансовой устойчивости банка «D-», долгосрочный рейтинг по депозитам в иностранной валюте «В3» и рейтинг по национальной шкале «Aa1.ua» не изменены и имеют стабильный прогноз.

Справка УНИАН. ПАО «OTП Банк» создано в 1998 году и сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

Активы банка на 1 октября 2011 года составляли 22,826 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 19,717 млрд. грн., обязательства – 19,571 млрд. грн., уставный капитал – 2,868 млрд. грн., собственный капитал – 3,255 млрд. грн.

«ОТП Банк» в январе-сентябре т.г. увеличил чистую прибыль против показателя аналогичного периода 2010 года в 2 раза – до 444,9 млн. грн.

Венгерский OTP Bank владеет 100% ПАО «ОТП Банк».