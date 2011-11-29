Принятие госбюджета на 2012 год ожидается в конце декабря - Акимова

Принятие законопроекта о государственном бюджете на 2012 год во втором чтении и в целом ожидается в конце декабря.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА.

По ее словам, на сегодняшний день проект бюджета корректируется в правительстве, а затем произойдет корректировка документа в Верховной Раде.

«Сейчас правительство корректирует документ у себя внутри, потом будет корректировка в комитете (парламентском – УНИАН) с депутатами. Все корректировки будут сделаны до второго чтения», - сказала И.АКИМОВА.

Она отметила, что принятие документа в целом может состояться в предпоследнюю неделю декабря.

«Надеюсь, что в предпоследнюю неделю декабря», - сказала И.АКИМОВА, отвечая на вопрос, когда можно ожидать принятия документа в целом.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины 20 октября приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2012 год.

Госбюджет-2012 рассчитан, исходя из следующих макропоказателей: рост ВВП – 5%, номинальный ВВП – 1,505 трлн. грн., инфляция – 7,9%, индекс цен производителей – 9,4%.

14 ноября председатель ВР Владимир ЛИТВИН сообщил, что парламент планирует рассмотреть законопроект о госбюджете на 2012 год во втором чтении в начале декабря.

Всемирный банк считает необходимым провести коррекцию параметров проекта госбюджета Украины на 2012 год, основываясь на более консервативных макропоказателях.

«Считаю, что это необходимо сделать, поскольку бюджет базируется на прогнозе роста экономики на уровне 5%. Когда бюджет еще разрабатывался и подавался в парламент, такой прогноз мог считаться реалистичным, но сейчас он выглядит излишне оптимистическим», - сказал директор представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР в интервью газете «Коммерсантъ-Украина» от 24 ноября т.г.

24 ноября первый заместитель министра финансов Украины Анатолий МЯРКОВСКИЙ во время брифинга сообщил, что Кабинет министров Украины пересмотрит макропоказатели, заложенные в проекте государственного бюджета на следующий год с учетом прогнозов Международного валютного фонда (МВФ).

«Идет переоценка прогнозов развития мировой экономики... Прогнозируется более консервативная модель и темпы (развития - УНИАН). По Украине Международный валютный фонд прогнозирует 3,9% на следующий год... Я думаю, мы поддержим идею консерватизма и при доработке бюджета можем пересмотреть прогнозные показатели на 2012 год с учетом оценок мировых финансовых организаций», - отметил он.