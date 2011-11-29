Кабмин снизил прогноз роста ВВП в 2012 году с 5 до 4%

Правительство Украины снизило прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2012 году с 5 до 4%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, выступая на съезде Федерации работодателей Украины.

«События последних месяцев заставляют нас перейти на более осторожный сценарий. Мы где-то думаем и ориентируемся на 4% роста (ВВП)», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 20 октября приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2012 год.

Госбюджет-2012 рассчитан, исходя из следующих макропоказателей: рост ВВП – 5%, номинальный ВВП – 1,505 трлн. грн., инфляция – 7,9%, индекс цен производителей – 9,4%.

24 ноября первый заместитель министра финансов Украины Анатолий МЯРКОВСКИЙ во время брифинга сообщил, что Кабинет министров Украины пересмотрит макропоказатели, заложенные в проекте государственного бюджета на следующий год с учетом прогнозов Международного валютного фонда (МВФ).

«Идет переоценка прогнозов развития мировой экономики... Прогнозируется более консервативная модель и темпы (развития - УНИАН). По Украине Международный валютный фонд прогнозирует 3,9% на следующий год... Я думаю, мы поддержим идею консерватизма и при доработке бюджета можем пересмотреть прогнозные показатели на 2012 год с учетом оценок мировых финансовых организаций», - отметил он.