Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) продлила мораторий на проверки малого бизнеса до конца первого квартала 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель председателя ведомства Сергей ЛЕКАРЬ.

«Формы (отчетности — УНИАН) будут утверждаться и доводиться к сведению налогоплательщиков. Пока они их заведут, зарегистрируют... Именно для избежания недоразумений с налогоплательщиками принято данное решение. По нашему мнению, оно минимум будет длиться до первого квартала», - отметил он.

Кроме того, С.ЛЕКАРЬ уточнил, что уплаченные малым бизнесом налоги не являются бюджетообразующими и ГНСУ рассматривает вопрос о постепенном «снижении внимания» к нему с точки зрения проверок.

Напомним, на сегодняшний день в Украине действует мораторий на проверки малого бизнеса. С 1 января 2012 года вступает в действие закон об изменениях к Налоговому кодексу относительно упрощенной системы налогообложения, и в связи с адаптацией к нему бизнеса ГНСУ планировала продлить данный мораторий.