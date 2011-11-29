Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 8,0180-8,0240 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0195/8,0250, к 12:00 сузился спрэд - 8,0205/8,0225. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,0180/8,0240 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2558/64, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2558/62. К закрытию торгов цены выросли до 0,2565/69. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,2200 (-0,0898).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3285/1,3440. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6970/10,7060, к 12:00 цены понизились 10,6930/10,7020. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 10,6945/10,7085.