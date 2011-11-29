Столичная налоговая милиция с начала года перечислила в госбюджет 1,51 млрд. грн.

Управление налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины в г. Киев с начала года перечислило в государственный бюджет 1,51 млрд. грн. штрафов и налогов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госналогадминистрации Украины в г. Киев.

Сообщается также, что было установлено 177 фактов подачи незаконных заявок на возмещение из бюджета НДС на общую сумму 1,273 млрд. грн.

Налоговики с начала года выявили и прекратили деятельность 14 «конвертационных центров» и 75 фиктивных фирм, с которых взыскано более 7,84 млн. грн.

Также было прекращена деятельность 11 подпольных производств товаров широкого потребления. Из незаконного оборота изъяты товарно-материальные ценности на сумму около 156 млн. грн., из которых 57 млн. грн. - товары подакцизной группы.

Всего с начала года в Киеве было выявлено 593 преступления в сфере налогообложения, в том числе 576 - тяжелые и особо тяжелые, в суд направлено 187 уголовных дел, сообщил руководитель столичной налоговой милиции Игорь УСИК.

В ходе расследования экономических преступлений обеспечено возмещение нанесенного государственным интересам ущерба в размере 212 млн. грн.