Президент уволил председателя Госналогадминистрации в Киеве Низенко
17:40, 29 ноября 2011Финансы
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Олега НИЗЕНКО с должности заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины - председателя госналогадминистрации в г.Киев.
Соответствующий указ №1083 от 29 ноября 2011 года обнародован на официальном сайте Президента.
Справка УНИАН. Кабинет министров назначил Олега НИЗЕНКО на должность заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины - главы Государственной налоговой администрации в г. Киев распоряжением от 29 марта т.г. №681-р
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