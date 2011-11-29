Президент уволил председателя Госналогадминистрации в Киеве Низенко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Олега НИЗЕНКО с должности заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины - председателя госналогадминистрации в г.Киев. Соответствующий указ №1083 от 29 ноября 2011 года обнародован на официальном сайте Президента. Справка УНИАН. Кабинет министров назначил Олега НИЗЕНКО на должность заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины - главы Государственной налоговой администрации в г. Киев распоряжением от 29 марта т.г. №681-р

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