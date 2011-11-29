Глава ФРУ отмечает важность решения вопроса с возмещением НДС

Председатель Совета Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дмитрий ФИРТАШ отмечает важность решения вопроса о возмещении предприятиям налога на добавленную стоимость при экспорте продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге после съезда ФРУ.

Он отметил, что на сегодняшний день ФРУ ведет активный диалог с правительством по этому вопросу.

«Попробуем первое – поставить автоматический возврат. Второе – я думаю, будем договариваться, на каких-то условиях, каких-то правилах будет возвращаться НДС», - сказал Д.ФИРТАШ.

Он также отметил, что в Украине порядка 40% бизнеса работает в тени. Это, по его мнению, происходит из-за проблем с налоговыми, таможенными органами, контролирующими организациями и местными властями.

Напомним, что автоматическое возмещение НДС в Украине предусмотрено Налоговым кодексом и началось с марта 2011 года. 22 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил, что автоматическое возмещение НДС уже получают около 70% предприятий-экспортеров.