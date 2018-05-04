Налог на роскошь: решетом воды не наносишь...

Украинское правительство решило обеспечить выплаты пенсий за счет налогообложения роскоши. Соответствующий законопроект обещает подать в парламент в ближайшее время министр социальной политики Украины Сергей Тигипко. Идея очень даже социально справедливая и перспективная, однако предложенные механизмы ее реализации свидетельствуют о том, что она не более чем пиар-ход политика в преддверии парламентских выборов. Образно говоря, финансировать пенсии за счет "роскошного" налога - непозволительная роскошь.

Министра социальной политики Украины Сергея Тигипко можно назвать одним из наиболее плодотворных министров в сфере законодательной деятельности. Он в отдельности от правительства регулярно разрабатывает собственные законопроекты, направленные на решения таких актуальных экономических проблем, как «тенизация» заработной платы, сбалансирования ПФУ, поиск источников покрытия дефицита фонда и пр. В то же время, С. Тигипко можно назвать одним из аутсайдеров правительства в сфере продуктивности на законодательной ниве – сложно вспомнить, какая из его ключевых инициатив была реализована на практике.

Весьма вероятно, что такая же участь постигнет и новый законодательный продукт С.Тигипко, касающийся налогообложения роскоши. Министр пообещал подать в Верховную Раду и довести до конца свой собственный закон, который установит в Украине налогообложение товаров роскоши. К слову, само по себе понятие «роскошь» достаточно расплывчатое, потому что различные группы людей вкладывают в него разные значения, поэтому изначально было бы рационально определить, что все-таки относиться в Украине к товарам роскоши.

По словам министра, налог на роскошь будет касаться исключительно физических лиц, и его цель ‑ обложить налогом дорогие товары. Такими С.Тигипко считает дорогие автомобили, самолеты, мотоциклы, яхты, большие дома, большие площади земли возле домов, дорогостоящие товары, такие как часы, одежда, которые стоят выше 2 тысяч евро.

По его замыслу, операции по покупке этих товаров будут облагаться дополнительным налогом. Полученные деньги, взимаемые от нового налога (по расчетам министра это примерно 800 млн грн), предлагается направить в Пенсионный фонд.

Сама по себе идея достаточно перспективна, дополнительное налогообложение роскоши в различных формах присутствует в большинстве европейских странах. При этом, методы налогообложения весьма разнообразны: повышенная ставка НДС, специальный акциз, дополнительный налог, которые платят богатые слои населения, дополнительные коэффициенты налога на жилую недвижимости для больших домов, пр.

Однако, главным фактором налогообложения роскоши в западных странах является действенное прогрессивное налогообложение доходов граждан. Несложно представить, на сколько бы выросли доходы бюджета, если бы в Украине действовала жесткая система борьбы с уклонением от уплаты подоходного налога высшими чиновниками, политиками и крупными бизнесменами. Увы, пока в стране более привычны малореальные для той же Европы ситуации, когда при низких официальных доходах неизвестно откуда у человека появляются в собственности вещи, как раз подпадающие под обложение налогом на роскошь.

Таким образом, существуют различные варианты налогообложения роскоши. Однако, С.Тигипко выбрал далеко не самые эффективные методы. Он успел «пропиарить» свою идею на всю страну, получив дополнительные электоральные балы, однако не смог предложить действенных механизмов реализации этой идеи.

В частности, относительно налога на покупку дорогих автомобилей в Украине, то С. Тигипко предлагает возобновить транспортный налог (был отменен с вступлением в силу НКУ) для собственников автомобилей с объемом двигателя выше 3,4 тыс. куб. см. Реализовать такую идею в Украине очень сложно, при этом ее эффективность будет минимальной. Во-первых, на это не пойдут народные депутаты, как главная целевая группа покупателей этого вида легковушек. Правительство Ю. Тимошенко несколько раз пыталось повысить транспортный налог для дорогих авто, однако парламент единодушно проваливал подобные законопроекты. Во-вторых, прежде чем повышать фискальное давление на покупку (а фактически импорт) таких автомобилей, необходимо перекрыть схемы минимизации налогов при их покупке. Сегодня в Украине существует минимум 6 легальных схем импорта дорогих авто в Украину, по которым можно избежать уплаты взноса в ПФУ и прочих налогов при покупке авто. В-третьих, у большинства богатых граждан дорогие автомобили находятся на балансе их фирм и предприятий, поэтому как физические лица они не участвуют в сделке по их покупке.

Относительно налогообложения земли и недвижимости, то данная инициатива больше вредна, чем полезна. С. Тигипко предлагает взимать налог с участка в селе, использованного для строительства жилья, площадью свыше 0,75 га, в поселке ‑ 0,45 га, в городе ‑ 0,3 га, для индивидуального дачного строительства - 0,3 га. Кроме того, он предлагает, дополнительно облагать налогом жилую недвижимость, площадью свыше 200 кв. м. Фактически министр предлагает ввести еще одни налог на землю и еще одним налог на недвижимость. Напомним, что в Украине уже функционирует два отдельных налога (плата за землю и налог на недвижимость, отдельную от земли). Подобными инициативами С. Тигипко существенную усложнит налоговую систему. Кроме того, относительно дополнительного налога с недвижимости, то весьма вероятно, что его постигнет судьба действующего налога на недвижимость, который к слову и так ориентирован на налогообложение богатых слоев населения. При колоссальных затратах на его внедрение, доходы от этого налога ожидаются на уровне 200 млн. грн. При этом, время введение налога откладывается, и в 2012 году он, по всей видимости, так и не заработает в Украине.

Внедрить налог на дорогие товары также достаточно сложно. Если ставка этого налога будет низкой, это не покроет расходов на его администрирование, а если очень высокой – богатые слои населения могут с таким же успехом покупать часы или сумочки за границей.

Кроме локальных деталей, пожалуй, самой главной проблемой, которая лишает инициативы С.Тигипко шансов на реализацию, является его склонность к индивидуальным действиям. Пока он занимался написанием собственных законов, правительство в отдельности разработало и подало в парламент проект закона о Фонде будущих поколений, который также должен финансировать дефицит бюджета ПФУ. В этом законе предложения Тигипко не учтены, что снижает шансы на их реализацию.

Таким образом, с технической точки зрения реализовать инициативы налога на роскошь С. Тигипко достаточно проблематично. Сама идея налогообложение роскоши была бы очень полезной для Украины, по меньшей мере, с точки зрения социальной справедливости, однако пока она будет элементом политики, она очевидно, так и не будет реализованной.

Алексей Левицкий